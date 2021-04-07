Polis Haftası - Son Dakika

Yeniçağa sanayisi esnafı, Polis Teşkilatının 176. yılını kutladı.

Sanayi sitesinde iş yeri bulunan esnaf, Polis Teşkilatının kuruluşu ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sanayi sitesi yönetim kurulu ve bazı esnafın yer aldığı ziyarette, ilçede görev yapan emniyet mensuplarına çiçek ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Polis haftası dolayısıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten sanayi esnafı, her daim polisin yanında olduklarını kaydetti.