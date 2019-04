Polis Haftası Etkinlikleri Başladı

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. yıldönümü münasebetiyle Edremit Emniyet Müdürlüğü 'nce Polis Haftası etkinlikleri kapsamında aziz şehitlerimiz anısına cuma namazı öncesi Edremit Ağa Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.Mevlid-i Şerifin ardından şehitlerimizin ruhu için duaların edildiği program kapsamında katılanlara pilav ve ayran ikramı yapıldı.Türk Polis Teşkilatı'nın ülkemizin güvenliği açısından verdiği mücadelenin önemine değinen Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ; "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, kamunun güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden görev yapan Emniyet Teşkilatımızın ve bu teşkilata mensup tüm polislerimizin 174. Kuruluş yıl dönümlerini kutluyorum. Hukuk devleti olmanın bir gereği olarak, hukuk kuralları çerçevesinde hizmet sunmak asli görevimiz olup hepimiz topluma hizmet etmek için varız. Türk Polis Teşkilatımız 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturu ile hareket ederek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için büyük bir özveri ile görevini ifa etmektedir. Emniyet mensuplarımız yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canını ortaya koymakta, mukaddes bildiği görevi uğruna şehit ve gazi olmaktadır. Bu vesile ile görevi başında şehit düşen ve aramızdan ayrılan şehitlerimizi rahmetle gazi polislerimizi ise minnetle anıyorum, başta ilçemizde görev yapan teşkilat mensupları olmak üzere tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutlar sağlık ve mutluluklar dilerim. Bu kapsamda ilçemizde hafta boyunca yapılacak olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü etkinliklerine Edremitli vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.Emniyet Müdürü Zafer Sönmez de bu yıl Polis Haftası Etkinlikleri kapsamında Edremit Ağa Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttuk. Görevleri başındayken şehit düşen meslektaşlarımıza hediye ettik. Bizler Türkiye 'nin dört bir yanında görevlerimizin başındayız. Biz vatandaşlarımızla hep beraberiz. Biz büyük bir aileyiz. Görev aldığımız her yerde olduğu gibi Edremit'te de hizmet adına elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR