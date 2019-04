Polis Haftası Etkinlikleri Kapsamında Moral Gecesi Düzenlendi

Sakarya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle konser programı düzenlendi.

Sakarya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle konser programı düzenlendi.



Adapazarı Atatürk Spor Salonunda düzenlenen programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra; Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Sertaç Kesler, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, teşkilat mensupları ve aileleri, Şehit yakınları, Gaziler ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.



Programda bir konuşma yaparak bu gecenin düzenlenmesinde kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiklerini ifade eden İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, "Bu gece vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, 15 Temmuz'da kaybettiğimiz kahramanlarımız ile birlikte tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Gazilerimizi minnetle anıyorum. Ayrıca bu kutsal ve aynı zamanda meşakkatli görevi büyük bir özveriyle yerine getiren teşkilat mensuplarımıza başarılar diliyorum, onları Allah'a emanet ediyorum. Polisimizin ve halkımızın 10 Nisan Polis Bayramı kutlu olsun" dedi.



174 yıllık başarılı bir geçmişe sahip olmanın onurunu, gururunu yaşayan, halkımızın nezdinde farklı bir güvene sahip olan Polis teşkilatının 174. yıl dönümünün bütün personeline ve ailelerine kutlu olmasını dilediğini söyleyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Bu güven ve başarı tesadüfen elde edilmiş bir başarı değildir, altında önemli fedakarlıklar yatmaktadır. Bizler rahat uyuyalım diye uykusundan, ailesinden fedakarlık ederek gece-gündüz özveriyle çalışan personelin gayreti vardır. Toplu olarak yaşamanın çok farklı ihtiyaçları vardır, ancak en temel iki ihtiyaç asayiş ve adalet hizmetleridir. Bu hizmetler olmadıktan sonra, diğer hizmetlerin yerine getirilmesi mümkün değildir. Asayiş ve adalet hizmetlerinin de vazgeçilmezi kolluk teşkilatlarımızdır. Polislerimiz ve Jandarmalarımız, asayişin temininde, adaletin yerine getirilmesinde, en temel ihtiyaçların karşılanması hususlarında fedakarca gayret sarf etmektedirler. Toplumun birer ferdi olarak bizler, 7 gün 24 saat bu hizmete ihtiyaç duymaktayız. Her bir ferdimizin her bir polis memurumuz üzerinde büyük beklentileri olduğu kadar, onlara her daim duacıdır. Şehitlerimize minnet borcumuzu ifade ediyoruz, rahmetle anıyoruz, Gazilerimizi yine minnetle anıyoruz. Mevcut görevi başında olanlara da, 'Allah muhafaza etsin' diye sürekli dua ediyoruz" diye konuştu.



Vali Nayir, "Bugünler, bu hizmetin kıymetinin bilinmesinde, birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesinde, bu kıymetli hizmeti ifa eden polislerimizin aileleriyle birlikte bir arada bulunarak, daha güzel bir şevkle çalışacakları ortamın oluşmasında bizlere fırsatlar oluşturmaktadır. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ederken, buraya gelerek polislerimizi yalnız bırakmayan ailelerine, eşlerine ve Sakaryalılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümü öğrencileri tarafından Halk Dansları gösterisi düzenlenirken, programın sonunda sahneye Polis üniformasıyla çıkan şarkıcı Berkay, sevilen şarkıları seslendirdi. - SAKARYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Juventus Forması Giyen Emre Can: Irkçı Aptallar Toplumdan Dışlanmalı

Ahmet Kural, 31 Yıl Önceki Fotoğrafını Paylaşarak Nostalji Yaptı!

Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı

Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor