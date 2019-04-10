Son Dakika Haberleri: Polis Haftası Etkinliklerinde Sürpriz Evlenme Teklifi

Polis Haftası Etkinliklerinde Sürpriz Evlenme Teklifi

1 saat önce

Amasya'daki Polis Haftası etkinliklerinde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.

Polis Haftası Etkinliklerinde Sürpriz Evlenme Teklifi, System.String[]
Amasya'daki Polis Haftası etkinliklerinde sürpriz bir evlilik teklifi yaşandı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru Yusuf Öztürk, aynı şubede çalışan polis memuru Ebru Kurt'a Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 10 Nisan Polis Günü'nde düzenlenen çelenk sunma töreninde evlilik teklifinde bulundu.

Yavuz Selim Meydanı'ndaki törenin peşinden mesai arkadaşlarıyla pankart açan Öztürk (31), sevdiği kızın yanına giderek çiçek verdikten sonra yüzüğü uzattı ve "Benimle evlenir misin?" teklifinde bulundu. Teklif karşısında bir süre şaşıran Kurt (28) ise "Evet" cevabını verdi.

Genç çifti ilk tebrik eden ise İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile törene gelen İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu oldu. "Nikahınız benden" önerisinde bulunan Müftü Keşvelioğlu, daha sonra dua etti. Mesai arkadaşları genç çifti alkışlarla kutladı.

Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği müdürlerinin olumlu görüşü sonrası planladığını söyledi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:16 Kaynak: İHA
Amasya, Polis Haftası, Polis, Güncel
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