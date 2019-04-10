Polis Haftası Kutlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerle kutlandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Türk Polis teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Merkez Süleyman Çavuş Camisi'nde tüm şehitler için mevlit okutuldu. Geçtiğimiz yıl Çukurbağ-Pınarbaşı Mahallesi yolu üzerindeki alanda oluşturulan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Hatıra Ormanına şehitler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi.



Tören düzenlendi



Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Törene Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Erçin Birsen, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Bilal Duvar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, emniyet mensupları ve öğrenciler katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmada şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından hediye verildi



Belediye Çay Bahçesinde Emniyet Müdürü Tezcan'ın tebrikleri kabulü ile program sona erdi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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