Polis Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika

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Polis Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı
7 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Kırşehir'de, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Kırşehir'de, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaş Şekeroğlu, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na müdür ve müdür yardımcılarının katılımlarıyla çelenk bıraktı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın da katıldığı tören, korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafenin muhafaza edilmesi ile gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Türesin ve POMEM Müdürü Şekeroğlu, Vali İbrahim Akın'ı da ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:24 Kaynak: İHA
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