Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi

11.04.2022 23:37
Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftar programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde iftar programı düzenlendi.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, burada yaptığı konuşmada, polisliğin gerektiğinde toplum için canını bile feda etmekten çekinmemeyi gerektiren değerli bir meslek olduğunu belirterek, "Huzur ve güvenliğimiz, can ve mal emniyetimiz, hukukun üstünlüğünün ve devlet otoritesinin tesis edilmesi için her şart altında, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan tüm polisleri canıgönülden tebrik ederim." dedi.

Türk polisinin yanı sıra bu kutsal görevi Almanya'da üstlenen Türklerin de kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şen, "Zira, iki toplumun değerlerini ve hassasiyetlerini tanıyan, her iki dili de konuşan, her iki kültüre de hakim polis memurları Alman Emniyet Teşkilatının da işini kolaylaştırmakta, pek çok sorunun çözülmesine katkıda bulunmaktadır. Bu polisler yeri geldiğinde bir aracı, bir tercüman, bir danışman rolü oynamakta, çok kültürlülüğe büyük katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Alman yetkililerin Türk gençlerini sosyal hayatın korunmasında görev almaya, asayişin ve toplumsal barışın bir parçası olmaya davet ettiğine dikkati çekerek, "Bu çağrıya kulak vererek Alman toplumunda büyük saygınlığa sahip polis mesleğini daha fazla Türk gencinin kariyer olarak seçmesini arzu ediyorum. Hayatın her alanında olduğu gibi kanunun ve düzenin korunmasına ilişkin görevlerde de Almanya Türk toplumundan daha çok sayıda kişi yer almalıdır. Çünkü Türkler artık Almanya'da kalıcıdır. Almanya Türk toplumu temsilcilerimizi de gençlerimizi bu yönde teşvik etmeye çağırıyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Almanya'nın dost ve müttefik ülkeler olduğunu vurgulayan Şen, iki ülkenin özellikle narkotikle mücadele ve dolandırıcılık konularında başarılı iş birliğine sahip olduğunu kaydetti.

İftar programına Federal Kriminal Dairesi Başkanı Holger Münch, Berlin Türk Toplumu temsilcileri ve çok sayıda Türk ve Alman polisi katıldı.???????

Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi
Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi
Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi
Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi

YORUMLAR
500
Son dakika... Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı Son dakika... Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı Şenkaya ilçe Emniyet Amirliğinden iftar yemeği Şenkaya ilçe Emniyet Amirliğinden iftar yemeği

Berlin, İftar, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi - Son Dakika


Son Dakika
23:34 İngiltere'de Muhafazakar Parti milletvekili çocuğa karşı cinsel saldırıdan suçlu bulundu
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
23:12 Sinan Engin, Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörünü açıkladı
23:10 Bolu Dağı'na Nisan ayında kar yağınca sürücüler ilerlemekte zorlandı!
23:03 Avusturya Başbakanı Nehammer: Putin, İstanbul'daki barış görüşmelerine hala güveniyor
23:01 Ümit Özdağ: HDP'lilerle sözde anıt önünde poz veren siyasetçiye güven duymuyoruz
22:56 Antalyaspor, Hatayspor'u farka boğdu!
22:03 Ece Seçkin'in paylaşımı olay oldu! Fenerbahçe yeni Yusuf Fahir Baba'sını buldu
21:39 Mehmet Ali Erbil, meşhur programı Çarkıfelek ile geri dönüyor
21:18 Galatasaray, 117 yıllık tarihinde daha kötü bir senaryoyla karşılaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 00:00:08. #1.13#
SON DAKİKA: Polis Haftası nedeniyle Berlin Büyükelçiliğinde iftar verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement