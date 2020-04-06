Polis Haftası'nı, 3 dilde seslendirdikleri şarkılardan oluşan kliple kutladılar - Son Dakika

Polis Haftası'nı, 3 dilde seslendirdikleri şarkılardan oluşan kliple kutladılar

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Polis Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkıların seslendirildiği klip hazırlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça şarkılar seslendirdikleri klip hazırlandı. Polis ekiplerinin kendi imkanlarıyla yaptıkları ve 'Siirt beyaz gelin' adı verilen klip, kentin önemli tarihi mekanlarında çekildi. Hazırlanan kliple ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, klip, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan barış, kardeşlik, hoşgörü kenti Siirt'in yöresel folklorik zenginliğini içerdiği belirtilerek, "3 dili kardeş şehir Siirt'in yöresel türkülerini seslendiren emniyet müzik korusunun bu çalışmaları tamamen kendi çalışanları ile hazırlanmış, hiçbir ajansa yaptırılmamıştır" denildi.