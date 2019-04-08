Polis Haftası - Özel Harekat Timleri Fidan Dikti - Siirt/

Siirt
'te teröristlerin korkulu rüyası Özel Harekat Timleri dağlara fidan dikti.
Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Siirt- Eruh
Kara yolundaki alana İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay
, Özel Harekat Şube Müdürü Aslan Delibaş ve özel hareket polisleri getirdikleri fidanları toprakla buluşturdu.
Özel Harekat Şube Müdürü Delibaş, alana son bir yılda 2 bini meyve olmak üzere 10 bin fidanı diktiklerini söyledi.
Sonbaharda 30 bin çam fidanı dikeceklerini belirten Delibaş, şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatı olarak bu bölgeyi hem eğitim alanı hem de atış poligonu yaptık. Bölgenin yakınında bulunan haine arazisine de 10 bin çam ağacı bin meyve ağacı diktik. Sonbahara doğru da 30 bin daha çam ağacını toprakla buluşturacağız. Siirtliler ileri ki zamanlarda çocuklarıyla buraya gelerek piknik yapabilecekleri bir alan oluşturduk.",
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Şehitler için mevlit okutuldu
Siirt şehitler için mevlit okutuldu.
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında merkez Ebul Vefa Camisindeki mevlit programına Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat
, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum amirleri, polis teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.
Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan programda İl Müftüsü Ahmet Altıok, şehitler için hatim duasını okudu.
Program sonunda vatandaşlara lokum dağıtıldı.
*** Şırnak
'ta şehitler için mevlit
Şırnak'ta şehitler için mevlit okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünce 10 Nisan
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında, şehitler için Geylani Camisinde mevlit programı düzenlendi.
Şırnak Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik ve müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
, bölgenin huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin büyük fedakarlık yaptığını işaret ederek, şöyle konuştu:
"Canlarını verdiler ama Allah'a şükür bugün itibariyle Şırnak ilimiz ülkemizin en güvenilir en huzurlu illerinden biri haline geldi. Bu noktaya gelmemizde emeğini ortaya koyan canını ortaya koyan bütün polis şehitlerimize ve bunun yanındaki güvenlik kuvvetleri şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de uzun ömürler ve sağlık sıhhatler diliyoruz. Aynı zamanda ilimizde şuan görev yapan polis teşkilatı mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum."
Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka
, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy
, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz
ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı programın ardından vatandaşlara tatlı ikram edildi.