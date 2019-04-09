Son Dakika Haberleri: Polis Haftası Satranç Turnuvası Yapıldı

Polis Haftası Satranç Turnuvası Yapıldı

1 saat önce

Malatya'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında santranç turnuvası düzenlendi.

Polis Haftası Satranç Turnuvası Yapıldı, System.String[]
Malatya'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında santranç turnuvası düzenlendi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 7 - 8 Nisan 2019 tarihleri arasında Çok Amaçlı Spor Salonunda Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümü dolayısıyla Polis Haftası kapsamında satranç turnuvası yapıldı.

Turnuvada dereceye girenler belirlenirken, başarılı olanlara madalyaları verildi.

Turnuvada kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Küçükler

1. Muhammed Basri Meşe, 2. Emir Efe Demirtaş, 3. Ahmet Eglen

Yıldızlar

1. Talha Kağan Tosun, 2.Onur Gökşen, 3. Ecrin Alkan

Açık kategori

1. Ağlar Alak, 2. Feyzullah Çitil, 3. Alican Balkaç. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:57 Kaynak: İHA

Malatya, Polis, Polis Haftası, Spor
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