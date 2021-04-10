Polis Haftası Tomarza'da kutlandı - Son Dakika

Düzenlenen tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından çelenk sunma ile son buldu. - KAYSERİ

Beşiktaş'la görüşen Belhanda'ya, Süper Lig'in bir başka devi daha talip oldu

Aynı yolda iki saat arayla iki farklı otobüs devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda Rus ve yerli turist yaralandı