Son Dakika Haberleri: Polis Haftası Voleybol Müsabakasında Dostluk Kazandı

Polis Haftası Voleybol Müsabakasında Dostluk Kazandı

2 saat önce

Muğla'da Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yılı ve 10 Nisan Polis Günü ektinlikleri kapsamında Muğla Sıtkı KoçmanÜniversitesi Meslek Yüksekokul Spor Salonunda, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı ile Muğla Büyükşehir Veteran Voleybol Takımları arasında dostluk maçı düzenlendi.

Polis Haftası Voleybol Müsabakasında Dostluk Kazandı, System.String[]
Muğla'da Türk Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174'üncü yılı ve 10 Nisan Polis Günü ektinlikleri kapsamında Muğla Sıtkı Koçman

Üniversitesi Meslek Yüksekokul Spor Salonunda, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Voleybol Takımı ile Muğla Büyükşehir Veteran Voleybol Takımları arasında dostluk maçı düzenlendi.

Akşam saatlerinde oynan maça İl Emniyet Müdürlüğü veteran veleybol takımı hızlı başladı. İlk iki seti Emniyet Müdürlüğü takımı aldı. Ardından Muğla Büyükşehir Veteran Voleybol Takımı skoru 2-2 yaptı. Maç bu skorla berabere tamamlandı.

Heyecanlı ve dostça geçen mücadelede seyircilerin maçtan büyük keyif aldığı gözlendi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:49 Kaynak: İHA
Muğla, Polis, voleybol, Spor
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