Polis haftasına sessiz kutlama - Son Dakika

Polis haftasına sessiz kutlama
6 saat önce
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü buruk kutlandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıldönümü buruk kutlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda personelin iştirakiyle Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile tören son buldu. İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar ve beraberindeki emniyet mensupları, Kaymakam Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Sözer, bütün emniyet mensuplarının haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:33 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak