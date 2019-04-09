Son Dakika Haberleri: Polis Haftasında Kan Bağışı Yaptılar

Polis Haftasında Kan Bağışı Yaptılar

51 dakika önce

Polis haftasında kan bağışı yaptılarÇANKIRI - Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde kan bağışı yapıldı.

Polis haftasında kan bağışı yaptılar

ÇANKIRI - Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde kan bağışı yapıldı.
Polis Haftası kapsamında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü'nde Kızılay'a kan bağışı kampanyası yapıldı. Kampanya kapsamında Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş Kızılay'a kayıtlı 11. kan bağışını yaptığından dolayı bronz plaket verildi.
Çankırı İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, "Türk Polis teşkilatını 174 yıldır atasının izinde. Kanıyla, canıyla 7 gün 24 saat 365 gün daima görev başındadır. Valimizinde açıkladığı gibi bizde her 10 Nisan'da kan bağışı yaparak sadece bedenen ruhen görevimizin haricinde de kanımızla milletimize hizmetinde olmayı şiar edindik. Bundan sonrada kan bağışlarımız aynı şekilde artarak devam edecektir" dedi.
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise, "Bir kez daha kan verdik. Benim Kızılay'a kayıtlı olarak verdiğim 11. kan oldu. Bazen deriz ya 'ben ne işe yararım'. Ben bunu demiyorum. Çünkü 11. kanımı verdim. 33 kişinin hayatına dokundum. Demekki bir işe yarıyorum kendi kendime şikayet etmiyorum. Başka hiçbir şey yapmasam 11 sefer kan vermek benim dünyaya gelmem içi bir karşılıktır. Bütün dostlara bütün vatandaşlara bunu yapmalarını tavsiye ederim. Bu kan verme işini genelde polis haftalarında veriyoruz. 10 Nisan Polis Günü bu vesileyle bütün kahraman polislerimizin günü tebrik ediyorum. Her polis haftasında Çankırımız da bütün milletimizde kan bağışı kampanyaları oluyor. Halkımızı da bu kampanyalara katılmalarını davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Kan bağışı sonrasında başarılı olan personele Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş tarafından başarı belgesi verildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:09 Kaynak: İHA
Yerel
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