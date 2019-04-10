Son Dakika Haberleri: Polis Haftasında Şehit Polisler Anıldı

Polis Haftasında Şehit Polisler Anıldı

2 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Malatya'da Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit polisler anıldı.

Polis Haftasında Şehit Polisler Anıldı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Malatya'da Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programla şehit polisler anıldı.

Programa, Malatya İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Vekili Mehmet Özdemir,Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkanı Sıddık Selçuk, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak mezarlıkta bulunan şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal anıt şeref defterini imzaladı. Burada konuşan Urhal, 'Mazisi nice şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu, Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünde; vatanımızın ve milletimizin istiklali uğrunda, canlarını feda eden siz aziz şehitlerimize en derin minnet ve şükran duygularımızı sunmak için huzurunuza geldik. Bizler Cumhuriyetimizin, milli bütünlüğümüzün, Atatürk ilke ve inkılapları ile temel hak ve özgürlüklerin onurlu ve sadık koruyucuları olarak, nice tehlikelere göğüs germiş gerektiğinde de bu uğurda canını bile vermekten çekinmemiş bir teşkilatın mensupları olarak sizlerin feragat ve fedakarlıklarınızı büyük bir gururla daima yüreğimizde taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Urhal'ın konuşmasının ardından törene katılanlar şehit mezarlarını ziyaret ederek, gül bırakıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:21 Kaynak: İHA
Malatya, Polis, Güncel
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