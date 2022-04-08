POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

08.04.2022 14:08

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi. Polislerin hazırlayıp sahneledikleri skeç ilgiyle izlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü, Yüksekova'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yüksekova Selahattin Eyyübi Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda telefon dolandırıcılığına dikkat çekildi. Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Garnizon Komutanı Albay Erdoğan Dur, Emniyet Müdürü Murat Güneş, polisler, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı skeçte, telefon dolandırıcılarının kullandıkları yöntemler başarılı şekilde ortaya konuldu. Organizasyon, davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ
POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

YORUMLAR
500
Vali Kaldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Vali Kaldırım, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177'inci kuruluş yıl dönümü Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı Hatay'da şehit polisler mezarları başında anıldı

Yüksekova, Polis, Skeç, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: POLİS HAFTASINDA TELEFON DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement