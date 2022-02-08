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Polis haklarında yakalama kararı olan 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Polis haklarında yakalama kararı olan 3 kişiyi gözaltına aldı

08.02.2022 09:40
Polis haklarında yakalama kararı olan 3 kişiyi gözaltına aldı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 3 şahıs polis tarafından yakalanırken, 2'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı olan 3 şahıs polis tarafından yakalanırken, 2'si çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu başta olmak üzere 4 farklı suçtan yaklaşık 11 yıl hapis cezası ile aranan Mustafa N., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Silahla yağma suçundan 2 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Mustafa Ç.'de operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınırken, şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Dolandırıcılık suçundan İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve hırsızlık suçundan Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı olan bir şahıs İ.C.'de polis tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası mahkemeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis haklarında yakalama kararı olan 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Polis haklarında yakalama kararı olan 3 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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