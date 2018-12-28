Polis, Halılara Gizlenmiş 51 Şişe Kaçak İçki Buldu
8 dakika önce
Kırşehir'de polis, halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki buldu.
Kırşehir'de polis, halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki buldu.
Bir otomobilde yapılan aramada, bagajda halıların altına saklanmış 51 şişe kaçak ve sahte içki bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki eğlence mekanları ile alkol satan bazı iş yerlerine kaçak ve sahte içki sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine arama faaliyeti yaptı. Yapılan aramalarda Kırşehir- Kayseri kara yolu Ortaköy kavşağında durdurulan bir otomobilin bagajında, halıların altına gizlenmiş 51 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Kaçak içki sevkiyatı ile ilgili İ.A., A.Y., ve B.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - KIRŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:38 Kaynak: İHA
Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı