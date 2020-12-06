Polis hareketinden şüphelendi, oto hırsızlığından araması çıktı - Son Dakika

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında kavşaklarda görev yapan polisler gelen araçları ve yayaları tek tek durdurarak kontrol ediyor. Asayiş ekipleri cadde yaya olarak yürüyen bir şahıstan şüphelenmesi üzerine yaptığı kontrollerde şahsın oto hırsızlığından dolayı arama olduğunu belirledi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağının ilk gününde polisler denetimlerini sürdürüyor.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde emniyet ekipleri kısıtlama kapsamında kavşaklarda gelen tüm araçları ve yaya olarak giden vatandaşları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Milli İrade Meydanı'nda asayiş ekipleri bir şahsın hareketlerinden şüphelenmesi üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde C.T isimli şahsın cezaevinden izinli olarak çıktığı tespit edildi. Polis tarafından yapılan sorgulamasında C.T'nin oto hırsızlık sucundan dolayı araması olduğu tespit eldi. Asayiş ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

Kısıtlama kapsamında havanın güzel olması nedeniyle zorunlu olarak dışarıda bulunanlar da var. Bunlarda biri de İnegöl Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğüne bağlı çalışanlar. Belediye çalışanları güzel havayı fırsatta çevirmek için sakin olan yollarda çiçek ve ağaç işlerini yapıyor. - BURSA