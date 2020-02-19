Polis havacılık birimine helikopter firmalarından "operasyonel hazırlık ve bakım performansı" ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Polis havacılık birimine helikopter firmalarından 'operasyonel hazırlık ve bakım performansı' ödülü - Son Dakika

Polis havacılık birimine helikopter firmalarından "operasyonel hazırlık ve bakım performansı" ödülü

14 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, operasyonel hazırlık kapasitesi ve helikopter bakımlarındaki performansından dolayı dünyaca ünlü iki helikopter firması tarafından ödüllendirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, operasyonel hazırlık kapasitesi ve helikopter bakımlarındaki performansından dolayı dünyaca ünlü iki helikopter firması tarafından ödüllendirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından ilk bombanın atıldığı nokta olan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bu saldırıda 7 personeli şehit olurken bazı hava araçları büyük zarar gördü.

Darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından yeniden yapılanmaya giden ve personelinin yüzde 80'i ihraç edilen Başkanlık, bünyesine kattığı yeni personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Sahip olduğu hava araçlarıyla 38 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına destek olan Havacılık Daire Başkanlığının envanterinde bulunan Bell ve Sikorsky helikopterlerin tüm rutin bakımları, birimin teknik personeli tarafından yapılıyor.

Polis havacılık birimi personelinin bakım çalışmalarındaki performansı dünyanın ünlü helikopter üretici firmalarından Bell Helicopter Textron ve Sikorsky Aircraft Corporation'ın dikkatini çekti.

Her iki firma, helikopterlerinin uçuşa her an hazır olması ve bakım hizmetlerinin eksiksiz yerine getirilmesinden dolayı Havacılık Daire Başkanlığını ödüle layık gördü.

Bell 429 Filosu'nun operasyona hazırlık oranı yüzde 95

Bell Helicopter Textron firmasından gönderilen takdir belgesinde, asayis¸ ve güvenlik görevlerinde kullanılan Türk Polis Tes¸kilatı'nın Bell 429 Filosu'nun "Muhtes¸em Operasyonel Hazırlık Ödülü"ne layık görüldüğü vurgulandı.

Belgede, "Bell helikopterleriyle 2019'a kadar 23 bin 48 saat uçus¸ gerçekleştiren Türk Polis Tes¸kilatına, yüzde 95 operasyon ve uçuşa hazır olma dolayısıyla sunulmus¸tur." ifadelerine yer verildi.

Üstün bakım performansı

Sikorsky Aircraft Corporation firması tarafından verilen "Sikorsky Bakım Birimi Ödülü"nde ise "Sikorsky helikopterlerinin destek ve bakımında gösterilen üstün performans nedeniyle Türk Polis Tes¸kilatı hava bakım departmanına sunulmus¸tur." ifadeleri yer aldı.

Firma konuyla ilgili mektubunda, üstün bakım performansından dolayı Türk Polis Tes¸kilatı hava bakım departmanını tebrik etti.

Polis havacılık birimine helikopter firmalarından operasyonel hazırlık ve bakım performansı ödülü

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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