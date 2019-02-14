Son Dakika Haberleri: Polis Hdp'li Milletvekillerin Yürüyüşüne İzin Vermedi

Polis Hdp'li Milletvekillerin Yürüyüşüne İzin Vermedi

1 saat önce

Açlık grevindeki HDP'li Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Nusaybin'de yürümek isteyen milletvekillerine polis izin vermedi.

Polis Hdp'li Milletvekillerin Yürüyüşüne İzin Vermedi, System.String[]
Açlık grevindeki HDP'li Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Nusaybin'de yürümek isteyen milletvekillerine polis izin vermedi.

HDP milletvekilleri Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Nuran İmir, Pero Dündar, Ebru Günay ve Tuma Çelik HDP Nusaybin ilçesinde partililerle bir araya geldi. Daha sonra milletvekilleri, üzerinde Layla Güven fotoğraflarının olduğu önlükleri giyerek yürüyüş yapmak istedi. HDP ilçe binası önünde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri milletvekillerin yürüyüş için parti binasından çıkmalarına izin vermedi. Bu sırada polis ile milletvekilleri arasında çıkan arbedede HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar elinden yaralandı. Polisin izin vermemesi üzerine bir süre parti binası önünde bekleyen milletvekilleri daha sonra parti binası geri döndü. İlçe binasında üzerilerindeki önlükleri çıkaran HDP milletvekilleri polis kordonu eşliğinde araçlarına binerek ilçeden ayrıldı.

Milletvekillerin bölgeden ayrılması sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 1 kişi terörle mücadele bürosuna götürüldü. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:35 Kaynak: İHA

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