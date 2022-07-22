Polis helikopteri, ameliyat olması gereken Muhammed için havalandı - Son Dakika
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Polis helikopteri, ameliyat olması gereken Muhammed için havalandı

22.07.2022 01:29
Polis helikopteri, ameliyat olması gereken Muhammed için havalandı

VAN'da Çatak ilçesinde rahatsızlığını nedeniyle götürüldüğü İlçe Devlet hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından acil ameliyata alınması gerektiği belirtilen Muhammed Tamğaç (15) için polis helikopteri havalandı.

VAN'da Çatak ilçesinde rahatsızlığını nedeniyle götürüldüğü İlçe Devlet hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından acil ameliyata alınması gerektiği belirtilen Muhammed Tamğaç (15) için polis helikopteri havalandı. Tamğaç, helikopterle Van'a getirilerek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezine götürüldü.

Van'ın Çatak ilçesinde testis torsiyonu hastalığı nedeniyle İlçe Devlet Hastanesine götürülen Muhammed Tamğaç'a doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından acil ameliyata alınması gerektiği ve Van'a sevk edilmesine karar verildi. Muhammed'in hayati tehlikesi nedeniyle hastane yönetimi İl Emniyet Müdürlüğü'den helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesi'ne ait Sikorsky tipi helikopter, Tamğaç için havalandı. Çatak İlçe Devlet Hastanesinden alınan Tamğaç, kısa sürede Van'a getirilerek, Havacılık Şubesinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dursun Odabaşı Tıp Merkezine götürülen Tamğaç'ın burada ameliyata alınacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis helikopteri, ameliyat olması gereken Muhammed için havalandı - Son Dakika

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