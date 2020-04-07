Polis helikopteri, doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu - Son Dakika

Polis helikopteri, doğum yapan kanamalı hasta için gece uçtu

Yolu çığdan kapanan Bahçesaray'daki hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğum gerçekleştiren ve hayati tehlikesi bulunan bir kadın, polis helikopteri ile il merkezindeki hastaneye nakledildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesi Ünlüce Mahallesine bağlı Taşköprü mezrasında ikamet eden ve doğum sancısı tutan P.K. isimli kadın Bahçesaray Devlet Hastanesine getirildi. Kanaması çoğalan kadının Van'a sevk edilmesine karar verildi. Ancak yolun çığ ve kardan dolayı kapalı olması üzerine Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden gönderilmesinin sakıncalı olmasından dolayı ihelikopter talebinde bulunuldu. Yetkiler, konuyu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e iletti. Vali Bilmez'in talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri, 112 sağlık personeli ile birlikte Bahçesaray ilçesine sevk edildi. Helikopterin Bahçesaray'a ulaştığı sıra Kelek 4'üncü çocuğunu dünyaya getirdi. Kanaması devam eden P.K., Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanlığına iniş yapan helikopterle Van'a getirildi. Helikopter pistinde bekleyen ambulanslara nakledilen hasta, Sağlık Bilimleri Universitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.