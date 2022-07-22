Polis helikopteriyle sevk edilen Muhammed, ameliyat edildi

VAN'ın Çatak ilçesinde rahatsızlanınca ambulans helikopterle kent merkezine sevk edilen Muhammed Tamğaç (15), ameliyat edildi.

Çatak ilçesinde testis torsiyonu hastalığı nedeniyle dün akşam ilçe devlet hastanesine götürülen Muhammed Tamğaç, acil ameliyata alınması gerektiği belirtilerek Van'a sevk edilmesine karar verildi. Hastane yönetimi İl Emniyet Müdürlüğü'nden helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Havacılık Şubesi'ne ait Skorsky tipi helikopter, Tamğaç için gece havalandı. Çatak İlçe Devlet Hastanesi'nden alınan Tamğaç, Van'a getirilerek, Havacılık Şubesi'ndeki sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne götürülen Tamğaç, ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Tamğaç, sabah saatlerinde taburcu edilerek, Edremit ilçesindeki amcasına ait evde istirahate çekildi.

Köyde aniden rahatsızlandığını söyleyen Tamğaç, "Çatak'da doktorlar beni Van'a sevk etti. Bunun için de emniyet müdürlüğünden helikopter talebinde bulunuldu. Kısa süre sonra helikopter ilçeye gelerek beni aldı. Ameliyata girdim. Başarılı ameliyatın ardından da taburcu edildim. Şu an çok iyiyim. Yetkililere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Sait Tamğaç ise çocuğunu hastaneye ulaştıran polis ekiplerine teşekkür ederek, "Çocuğum aniden rahatsızlandı. Van'a getirilmesi için de doktorlar helikopter talebinde bulundu. Sağ olsun yetkililer hemen helikopter yönlendirdi. Çocuğumu ameliyata yetiştirdiler. Ameliyat sonrası şu an durumu iyi. Taburcu oldu. Bize yardımcı olan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.