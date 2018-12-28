Son Dakika Haberleri: Polis Helikopterleri 2018 Yılı İçinde Bin 340 Saat Havada Kaldı

Polis Helikopterleri 2018 Yılı İçinde Bin 340 Saat Havada Kaldı

25 dakika önce

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında 906 kez görev yaptı.

Polis Helikopterleri 2018 Yılı İçinde Bin 340 Saat Havada Kaldı, System.String[]
Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında 906 kez görev yaptı. Helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü 2018 yılı içinde yapılan uçuşların istatistiklerini yayınladı. Havacılık Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında görev almak için 906 kez havalandı. Helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:23 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin Operasyon Mesajının Ardından YPG, Münbiç'ten Çekileceğini Duyurdu İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi

Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 12:48:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis Helikopterleri 2018 Yılı İçinde Bin 340 Saat Havada Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]