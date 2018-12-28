Polis Helikopterleri, 2018 Yılı İçinde Bin 340 Saat Havada Kaldı
1 saat önce
Polis helikopterleri, 2018 yılı içinde bin 340 saat havada kaldıİSTANBUL - Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında 906 kez görev yaptı.
Polis
helikopterleri, 2018 yılı içinde bin 340 saat havada kaldı
İSTANBUL - Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında 906 kez görev yaptı. Olaylara katılmak için havalanan helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Havacılık Şube Müdürlüğü 2018 yılı içinde yapılan uçuşların istatistiklerini yayınladı. Havacılık Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında helikopterler 2018 yılı içinde terör asayiş ve trafik uygulamalarında görev almak için 906 kez havalandı. Olaylara katılmak için havalanan helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:48 Kaynak: İHA
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