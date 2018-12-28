Son Dakika Haberleri: Polis Helikopterleri, 2018 Yılı İçinde Bin 340 Saat Havada Kaldı

Polis Helikopterleri, 2018 Yılı İçinde Bin 340 Saat Havada Kaldı

1 saat önce

Polis helikopterleri, 2018 yılı içinde bin 340 saat havada kaldıİSTANBUL - Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında 906 kez görev yaptı.

Polis helikopterleri, 2018 yılı içinde bin 340 saat havada kaldı

İSTANBUL - Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler 2018 yılı içinde terör, asayiş ve trafik uygulamalarında 906 kez görev yaptı. Olaylara katılmak için havalanan helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü 2018 yılı içinde yapılan uçuşların istatistiklerini yayınladı. Havacılık Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında helikopterler 2018 yılı içinde terör asayiş ve trafik uygulamalarında görev almak için 906 kez havalandı. Olaylara katılmak için havalanan helikopterler, toplam bin 340 saat havada kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
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