Polis Hem Sokakta Hem de Masa Başında Güven Veriyor

Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından yürürlüğe giren güven masası projesine Bursa
'da da başlandı. Bursa polisi, çok sayıda polis merkezinde güven masası kurarak vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yapmaya başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın emniyetle ilgili sorunlarını daha rahat çözmesi ve bilgilendirilmesi için Türkiye
genelinde uygulanacak Güven Masası uygulaması başlattı. Polis
merkezlerinde başlatılan uygulama Bursa'da da başladı. İl genelinde çok sayıda polis merkezine kurulan güven masasıyla vatandaşın daha rahat bilgi edinmesi ve daha rahat ihbarda bulunması amaçlanıyor. Güven Masaları Polis Merkezi Amirliklerinin girişinde vatandaşların ilk temas noktasında kolaylıkla görebileceği uygun yerlere konuldu.
Güven Masası uygulaması, Çarşı Polis Merkezi Amirliği, Bağlarbaşı
Polis Merkezi Amirliği, Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği, Yavuz Selim
Polis Merkezi Amirliği, İnegöl
Polis Merkezi Amirliği, Gemlik
Polis Merkezi Amirliği, Karacabey
Polis Merkezi Amirliği, Kestel
Polis Merkezi Amirliği, Büyükorhan
Polis Merkezi Amirliği ve Orhaneli
Şehit Metin Özdemir Polis Merkezi Amirliklerinde faaliyete başladı.
Diğer Polis Merkezi Amirliklerinde de Güven Masası kurulması çalışmaları devam ediyor. - BURSA