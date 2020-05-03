Polis her aracı kontrol ediyor - Son Dakika

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının son günü polis kontrol noktalarında her araç durdurulupp izin belgesi kontrolü yapılıyor.



Yeni tip korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından cuma günü başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Adana'da polis şehrin bir çok yerinde kontrol noktası oluşturdu. Polis ve bekçiler gelen bütün araçları durdurup izin belgesi olup olmadığını kontrol ediyor.



Polis ve bekçi eğer sürücülerin ya da yanlarındaki şahısların sokağa çıkma izni yoksa 392 liradan başlayıp 3 bin 180 liraya kadar çıkan para cezası uyguluyor. Şu ana kadar sokağa çıkma izni olmayan çok sayıda vatandaşa para cezası kesildiği öğrenildi. Polis ayrıca vatandaşların maskeli olup olmadığını da kontrol ediyor. Ayrıca Adanalılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak sokağa çıkmadığı görüldü.



Havanın da yağışlı olmasından dolayı sokaklar hayvanlara kaldı. - ADANA