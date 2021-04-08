Polis her yerde arıyor! Cansız bedeni parçalanmış halde bulundu ama kafatası ve göğüs kafesi kayıp - Son Dakika

Antalya'da Muratpaşa Mahallesi Deniz Mahallesi'nde oturan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akan, geçen yıl 9 Ocak günü Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme yaptı, sonuç alamadı. Dosyanın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredilmesi üzerine olayı araştırmak üzere özel ekip kuruldu.

FOSEPTİK ÇUKURUNDA BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği görevlileri, Süleyman Eken'in en son Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler ile görüştüğünü belirledi. Teknik incelemeler sonunda Yılmaz kardeşlerin, Eken'in kaybolduğu tarihte Döşemealtı Çıplaklı Mahallesi civarında olduğunu belirledi. Eken'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, iş makineleriyle bölgedeki ormanlık alanda 300 ayrı yeri kazdı. Dün ise Yılmaz kardeşlerin Döşemealtı'nda oturan annelerinin evine giden ekipler, bahçedeki foseptik çukurunda, Süleyman Eken'in parçalanmış cesedini buldu.

6 BİN TL İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler, cinayeti itiraf etti. İlk belirlemelere göre taraflar arasında 6 bin liralık bir alacak anlaşmazlığı olduğu, cinayetin de bu nedenle işlendiği ortaya çıktı. Foseptikte bulunan ceset parçaları, itfaiye ekipleri ve polis tarafından çıkartılarak, incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAFATASI VE GÖĞÜS KAFESİ ARANIYOR

Öte yandan kayıp olan kafatası ile göğüs kafesini bulmak için çalışmalar sürüyor. Cinayet şüphelisi iki kardeşten alınan bilgilere göre arama genişletilecek. Gözaltındaki sorguları süren iki kardeş, yarın adliyeye sevk edilecek.