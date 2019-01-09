Polis Hırsızlara Göz Açtırmıyor
12 dakika önce
Balıkesir'in Erdek ilçesinde polis hırsızlara göz açtırmıyor.
Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde polis hırsızlara göz açtırmıyor. Hırsızlık yapan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Erdek-Ocaklar kara yolu üzerinde bulunan bir yed-i emine ait otoparka giren hırsızlar, bisiklet ve motosikletleri çalmak istedi. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine olay yerine gelen Erdek Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı görevliler, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis
merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. savcılıkça serbest bırakılırken, G.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Benzer suçlardan da sabıkası bulunan F. H. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İkinci olay Düzler bölgesinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyondan hırsızlar 7 adet çeşme, 15 adet batarya çaldı. Erdek polisinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanan İ.K.K. ve B.B. isimli hırsızlık zanlıları suçlarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
İki Grup Arasındaki Muhtarlık Kavgası Kanlı Bitti! Çok Sayıda Yaralı Var
Taksi Ücretini Ödemek İstemeyen Suriyeliler Tekme Tokat Dayak Yedi
KKTC'de Ünlü İş Adamlarının Birbirine Girdiği Kanlı Kavganın Detayları Ortaya Çıktı
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor