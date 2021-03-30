Polis hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Polis hırsızlara göz açtırmıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te kapkaç ve motosiklet hırsızlığını yapan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemde meydana gelen 1 kapkaç ve 1 motosiklet hırsızlığı konusunda yaptıkları çalışmalar sonucu çok sayıda suç kayıtları bulunan N.D. ve S.S. adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.