Polis, hırsızları 435 saatlik kamera kaydını inceleyerek tespit etti - Son Dakika
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Polis, hırsızları 435 saatlik kamera kaydını inceleyerek tespit etti

18.05.2022 18:57
Polis, hırsızları 435 saatlik kamera kaydını inceleyerek tespit etti

Trabzon'da hırsızlık olaylarının şüphelileri, polisin 435 saatlik kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yakalandı.

Trabzon'da hırsızlık olaylarının şüphelileri, polisin 435 saatlik kamera kayıtlarını incelemesinin ardından yakalandı.

Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sürmene ilçesinde 1 Eylül 2021 ile 26 Nisan 2022 tarihleri arasında meydana gelen evden hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için kamera kayıtlarını inceledi.

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait yaklaşık 435 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelilerin kimlikleri tespit etti.

Kiraladıkları araçla hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.D. ve H.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde 119 gram esas, kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 17 mermi ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sürmene, Trabzon, Polis, Güncel, Son Dakika

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