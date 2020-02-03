Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı - Son Dakika

Kabloların kesildiği noktadan karda bırakılan izleri takip eden ekipler, 6 kilometrelik alanı taradı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, hırsızlık zanlılarının yakalanması için oluşturulan özel ekip, çevredeki 7 güvenlik kamerasının 105 saatlik kaydını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Türk Telekom 'a ait 700 metre telefon kablosu çalındı.

Van 'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, karda bıraktığı izlerden takip edilerek yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son dakika: Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı

Şehidin abisi: Akşam bizim arkadaşa söylemiş, bize söylemezdi böyle şeyleri