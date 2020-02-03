Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı - Son Dakika
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Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

7 saat önce

Van'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, karda bıraktığı izlerden takip edilerek yakalandı.

Van'da telefon kablosu çaldığı öne sürülen şüpheli, karda bıraktığı izlerden takip edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Türk Telekom'a ait 700 metre telefon kablosu çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, hırsızlık zanlılarının yakalanması için oluşturulan özel ekip, çevredeki 7 güvenlik kamerasının 105 saatlik kaydını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Kabloların kesildiği noktadan karda bırakılan izleri takip eden ekipler, 6 kilometrelik alanı taradı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda N.T. gözaltına alındı, zanlının evinde demir kesme makası bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kamera kayıtlarında N.T'nin, makasla kestiği kabloyu çekerek götürmesi yer alıyor.

Polis, hırsızlık zanlısını karda bıraktığı izleri takip ederek yakaladı

Türk Telekom, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:33 Kaynak: AA
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