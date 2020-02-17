Polis huzur için gece-gündüz çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Polis huzur için gece-gündüz çalışıyor - Son Dakika

Polis huzur için gece-gündüz çalışıyor

13 dakika önce

Adana'da vatandaşın huzur ve güveni için gece-gündüz çalışan polis, 3 günde 33 bin 438 şahsı sorgulayıp, 12 bin 117 araç kontrol etti.

Polis huzur için gece-gündüz çalışıyor, System.String[]

Adana'da vatandaşın huzur ve güveni için gece-gündüz çalışan polis, 3 günde 33 bin 438 şahsı sorgulayıp, 12 bin 117 araç kontrol etti.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bizzat katılımıyla 13 ile 15 Şubat arasında sokak eylemlerinin önüne geçilmesi, molotof kokteyli, havai fişek ve taşlı eylemlerin gerçekleşmesini önlemek için uygulama yapıldı. Bu uygulamada Aktaş vatandaşlarla bir araya gelip onlarla sohbet edip sıkıntılarını dinlerken, polisler de uygulama yaptı. Bu uygulamalara helikopter de destek verirken, 12 bin 117 araç ile 52 umuma açık yer kontrol edildi, 33 bin 438 şahıs sorgulandı.


Çeşitli suçlardan aranan 136 şahıs yakalanırken, yoklama kaçağı 75 şahsa gerekli tebligat yapıldı. Sahte ehliyet kullandığı değerlendirilen 1 şahsın ehliyetine el konularak gerekli işlemler için trafik ekibine teslim edilirken, 5 çalıntı motosiklet, 3 çalıntı otomobil bulundu.


Uygulamalarda 285.7 gram bonzai, 0.75 gram toz esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 81 mermi ve 77 av tüfeği fişeği, 2 kesici alet, 319 enjektör şeklinde kobra zehri, 23.5 kilogram sigara makaronu ele geçirildi.


Uygulamalarda 396 araç sahibine toplamda 394 bin 811 lira idari para cezası uygulanırken, 79 araç trafikten men edildi. - ADANA

Adana, Polis, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:07 Kaynak: İHA
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