DÜZCE POLİS İFTARA YETİŞEMEYEN SÜRÜCÜLERLE KUMANYASINI PAYLAŞTI - Son Dakika

DÜZCE'de, polis ekipleri uygulama noktasında kumanyalarını iftara yetişemeyen vatandaşlarla paylaştı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kaynaşlı uygulama noktasında iftara kısa bir süre kala yaptıkları denetimlerde sürücülerle kumanyalarını paylaştı. Polisler kendilerine ayrılan kumanyaların bir bölümünü dağıtırken, 'Polisimiz, askerimiz için dua edin. Özellikle terörle mücadele eden arkadaşlarımızı unutmayın' dedi. İftarlık verilen sürücüler, 'Allah kolaylık versin. Onlar vatan bekçileri. Bizler onlar için varız, onlarda bizim için varlar. Allah onlardan razı olsun.' dediler.