- Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı - Son Dakika

- Polis iftara yetişemeyenlerle kumanyasını paylaştı

DÜZCE - Düzce'de iftara yetişemeyen vatandaşlara uygulama noktasında polis ekipleri kumanyalarını paylaştı. Vatandaşlar polis ekiplerine teşekkür etti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca iftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftarlık dağıttı. Bu kapsamda Kaynaşlı ilçesinde ki uygulama noktasında güzergah üzerinde yapılan denetimler esnasında iftara dakikalar kala yolda olan vatandaşlara polis ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca polis ekipleri kendi kumanyalarını güzergah üzerindekilere dağıtırken, iftarlık verilen yolcular polislere teşekkürlerini iletti.