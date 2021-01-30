Polis ihbar ettin dedi, sokak ortasında kurşunladı - Son Dakika

Polis ihbar ettin dedi, sokak ortasında kurşunladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir kişi torbacıların işini verdiği iddiasıyla sokak ortasında kurşuna dizildi.

Olay, Diyarbakır'ın 5 Nisan Mahallesi 896 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir kişi geçtiğimiz günlerde torbacılara yapılan operasyonda polislere iş verdiği iddiasıyla torbacılar tarafından sokak ortasına kurşunlandı. Şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldı. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme yaparken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.