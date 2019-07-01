Son Dakika Haberleri: Polis ihbar üzerine harekete geçti: Mezarlık açıldı
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Polis ihbar üzerine harekete geçti: Mezarlık açıldı

2 saat önce

Adana'da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti.

Polis ihbar üzerine harekete geçti: Mezarlık açıldı, System.String[]
Adana'da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti. Olay yerine gelen savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı. Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kabrini ziyaret için mezarlığa gelen bir vatandaş, mezarların arasında kazılmış bir yer görünce durumu mezarlık personeline bildirdi. Mezarlık personeli izinsiz defin yapıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu. Ceset gömüldüğü düşüncesiyle olay yerine cinayet ekibi sevk edildi. Savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı. Kazılan mezar kapatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Çukurova, Adana, Polis, Güncel
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