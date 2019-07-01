Polis ihbar üzerine harekete geçti: Mezarlık açıldı
2 saat önce
Adana'da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
'da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti. Olay yerine gelen savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı. Olay, merkez Çukurova
ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kabrini ziyaret için mezarlığa gelen bir vatandaş, mezarların arasında kazılmış bir yer görünce durumu mezarlık personeline bildirdi. Mezarlık personeli izinsiz defin yapıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu. Ceset gömüldüğü düşüncesiyle olay yerine cinayet ekibi sevk edildi. Savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı. Kazılan mezar kapatıldı.
(İHA)
Kaçak mezardan bez parçası çıktı
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar
Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte son durum
Benzine 27 kuruş zam bekleniyor