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Polis ikinci kattaki eve itfaiye merdiveniyle girdi

17 dakika önce

Polis ikinci kattaki eve itfaiye merdiveniyle girdi Kütahya'da polis ekipleri, boşanma aşamasında olan ve hakkında koruma kararı bulunan kadının eşyalarını alabilmek için itfaiye merdiveni yardımıyla ikinci kattaki eve girdiKÜTAHYA - Kütahya'da polis ekipleri, hakkında koruma kararı bulunan...

Polis ikinci kattaki eve itfaiye merdiveniyle girdi

Kütahya'da polis ekipleri, boşanma aşamasında olan ve hakkında koruma kararı bulunan kadının eşyalarını alabilmek için itfaiye merdiveni yardımıyla ikinci kattaki eve girdi

KÜTAHYA - Kütahya'da polis ekipleri, hakkında koruma kararı bulunan kadının eşyalarını alabilmek için itfaiye merdiveni yardımıyla ikinci kattaki eve girdi.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Özen Sokak'da ikamet eden şoför A.T., D.T.'ye boşanma davası açarak koruma kararı aldırdı. Ardından D.T. de Kütahya Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek koruma kararı ile eşyalarını alma talebinde bulundu.

Mahkeme, 'Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi' hükmünce kadının evine girebilmesi ve 3 ay ikamet edebileceği kararı verdi ve karar üzerine D.T., polis ekipleriyle eve geldi. İki katlı binanın alt katında oturan eşi A.T.'nin yakınlarının kapıyı açmaması üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin merdiveniyle binanın ikinci katına çıkan polis ekipleri, çilingir tarafından sökülen balkon kapısından eve girerek kapıları açtı.

Bu arada, polis ekipleri ile A.T.'nin avukatı arasında tartışma yaşandı.

Daha sonra eve giren D.T, eşyalarını alarak evden ayrıldı.

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Polis ikinci kattaki eve itfaiye merdiveniyle girdi

Kütahya, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:14 Kaynak: İHA
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