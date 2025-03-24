Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti - Son Dakika
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Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti

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Saraçhane'deki İmamoğlu'na destek gösterilerinde bir polis memuru ile eylemci genç kız arasındaki diyalog dikkat çekti. Polis, kıza ''Burası kanunsuz bir eylem... Güzelim neden buradasın?'' diye sorarken, genç kız ''Canım çok acıyor!'' diyerek karşılık verdi.

24.03.2025 10:16
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri gece boyunca devam etti. Polis ekipleri ile eylemciler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, bazı anlar sosyal medyada gündem oldu.

"GÜZELİM NEDEN BURADASIN?"

Bunlardan biri de bir polis memuru ile eylemci genç kız arasında yaşanan diyalog oldu. Polis memuru, otobüs durağına sığınan genç kıza "Burası kanunsuz bir eylem... Güzelim neden buradasın?" diye sordu. Genç kız, polis memurunun bu sorusuna "Canım çok acıyor" karşılığını verdi.

"HER İKİSİNİN DE SUÇSU OLMASI GERÇEĞİ"

Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral olurken videonun altına "Polis bey eylem kanunsuz falan değil", "Her ikisinin de suçsuz olması gerçeği", "Korku filmi gibi bir sahne" şeklinde yorumlar yapıldı.

Polis ile \'\'Canım yanıyor\'\' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Polis ile ''Canım yanıyor'' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Fahri Sağgül:
    Konuşturmayın şunları bas biber gazını bırak ne hali varsa görsün 485 714 Yanıtla
    ekenel:
    sanada basacaklar merak etme 0 0
    768107:
    ben sana bir bassam 0 0
    Özkan Özdemir:
    Sen insan mısın 0 0
  • Sena2007:
    İzin verilmeyen eylem kanunsuzdur 447 302 Yanıtla
    Önder Toprak:
    Ekonomi Lideri Batırdı Ülke'yi O Eylem De Niye Kırmızı Patlıcan Oldunuz 0 0
  • Uuu bbb:
    Gazze için yurus yapan kafelere taş atanlara neden birşey yapılmadı 347 329 Yanıtla
    Doğrucu zırto:
    Çünkü biz insanlık için yürüdük sizin gibi hırsızlık için değil. Bu arada esnafa taş atmayı onaylamıyorum 0 0
  • Aganın Oglu:
    15 Temmuzda çok canımız yanarken evde oturanlar, 560 Milyarı aciklayamayanin arkasına düşmüş, gençliği çok kötü manipüle ediyorlar, kendi çıkarları için gençlerimizi yakanları Allah'a havale ediyorum 414 205 Yanıtla
    Uuu bbb:
    senin Ağa'nın 0 0
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