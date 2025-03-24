Polis ile \'\'Canım yanıyor\'\' diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri gece boyunca devam etti. Polis ekipleri ile eylemciler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, bazı anlar sosyal medyada gündem oldu.

"GÜZELİM NEDEN BURADASIN?"

Bunlardan biri de bir polis memuru ile eylemci genç kız arasında yaşanan diyalog oldu. Polis memuru, otobüs durağına sığınan genç kıza "Burası kanunsuz bir eylem... Güzelim neden buradasın?" diye sordu. Genç kız, polis memurunun bu sorusuna "Canım çok acıyor" karşılığını verdi.

"HER İKİSİNİN DE SUÇSU OLMASI GERÇEĞİ"

Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral olurken videonun altına "Polis bey eylem kanunsuz falan değil", "Her ikisinin de suçsuz olması gerçeği", "Korku filmi gibi bir sahne" şeklinde yorumlar yapıldı.