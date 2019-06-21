Son Dakika Haberleri: Polis ile köpek hırsızları arasında kovalamaca
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Polis ile köpek hırsızları arasında kovalamaca

14 dakika önce

Bolu'da çaldıkları pitbull cinsi köpeklerle vatandaşlara rahatsızlık veren 2 şahıs ile motosikletli polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Polis ile köpek hırsızları arasında kovalamaca, System.String[]
Bolu'da çaldıkları pitbull cinsi köpeklerle vatandaşlara rahatsızlık veren 2 şahıs ile motosikletli polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Kaçan 2 şüphelisi köpeklerden birini yol üstüne bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir parkta 2 pitbull cinsi köpekle dolaşan 2 gencin rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine motosikletli polis ekipleri olay yerine geldi. Polisleri gören gençlerin kaçmasıyla birlikte, 2 şüpheliyle polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

Köpeklerle birlikte kaçan 2 genç, pitbull cinsi dişi köpeği yol üzerinde bulunan bir işyerine bıraktı. Şahıslar diğer köpekle gözlerden kaçmayı başardı. Şüphelilerin, 2 köpeği de sabah saatlerinde çaldıkları öğrenildi.

Gençlerin kaçtıkları sırada bir işyerine bırakılan köpek, vatandaşlara zarar vermemesi için bağlandı. Uzun süre koştuğu için yorgun düşen köpek, su verilerek sakinleştirildi. Pitbull cinsi köpek, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Ekipler, köpekleri çaldıkları iddia edilen 2 genci ve köpeklerin sahibini bulmak için çalışma başlattı. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:10 Kaynak: İHA
Bolu, Pitbull, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhşun şifresini polis çözdü! 'Doktor' lakaplı elebaşı yakalandı (Özel) Lüks aracın 55 bin lira değerindeki iki farını çaldılar Lüks aracın 55 bin lira değerindeki farlarını çaldılar! Çıktığı pencerede, boğazına bıçak dayayıp intihara kalkıştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:24:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis ile köpek hırsızları arasında kovalamaca
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]