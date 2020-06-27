Polis ile vatandaş arasında maske tartışması - Son Dakika

Polis ile vatandaş arasında maske tartışması

Ağzına takması gerekirken maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi polise yakalanınca olanlar oldu

Ceza yedikten sonra 14 dakika boyunca polis memurları ile tartışan vatandaş o anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı

Cezayı kesen polis ekipleri vatandaşa cezayı sulh hukuk mahkemesinde bozdurabileceğini söyledi

BURSA - Bursa'da, ağzına takması gerekirken maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi polise yakalandı. Yediği cezaya itiraz eden vatandaş 14 dakika boyunca polis ekipleriyle tartıştığı anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan Yunus timleri bir kafeden ağzında maske takılı olmadan çıkan Taner U. isimli kişiyi durdurup maske takmadığı için 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polisin maske sormasının ardından kolunda takılı olan maskeyi pardon diyerek taktığını iddia eden Taner U. yazılan cezaya itiraz etti. Polislerle vatandaş arasındaki tartışma Taner U.'nun sosya medya hesabından canlı yayın yapmasıyla birlikte dahada alevlendi.

Kars'tan geldiğini ve Bursa'da ikametinin bulunmadığını belirten Taner U. ceza kesen polis ekiplerine Kars'taki ev adresini vermek istedi. Polise sokakta kaldığını belirten öfkeli adam, "Ben kafeden çıkıyordum maske kolumda, kafede herkes maskemi takıyor. Maske nerede dedin pardon deyip taktım. Neyin cezası yok öyle gel kardeşim al kardeşim yok önce soracaksın çalışıyor musun?, pandemide çıkabildin mi? diye. Benim çıktığım mesafe 5 metre değil. Böyle bir şey yok. Gel Abi, Yaz Abi. Gelelim de ödeyecek durumumuz yok. Nasıl ödeyeceğiz cezayı" dedi. Yaklaşık 14 dakika devam eden tartışma anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Taner U,'nun yanında bulunan bir yakını "Bak telefon geliyor. Canlı yayın yapma benim canımı sıkma polis memurları işlerini yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Telefon numarasını vermeyip ceza tutanağına da imza atmayı kabul etmeyen Taner U. cezaya itiraz edeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler, Taner U.'ya Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edip cezayı iptal ettirebileceğini,haklılık payı varsa cezanın iptal olabileceğini söylediler.