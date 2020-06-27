Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması - Son Dakika

Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması

Bursa'da, ağzına takması gerekirken maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi polise yakalandı.

Bursa'da, ağzına takması gerekirken maskeyi koluna takarak kafeden çıkan bir kişi polise yakalandı. Yediği cezaya itiraz eden vatandaş 14 dakika boyunca polis ekipleriyle tartıştığı anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Üzerine döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske denetimi yapan Yunus timleri bir kafeden ağzında maske takılı olmadan çıkan Taner U. isimli kişiyi durdurup maske takmadığı için 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polisin maske sormasının ardından kolunda takılı olan maskeyi pardon diyerek taktığını iddia eden Taner U. yazılan cezaya itiraz etti. Polislerle vatandaş arasındaki tartışma Taner U.'nun sosya medya hesabından canlı yayın yapmasıyla birlikte dahada alevlendi.

Kars'tan geldiğini ve Bursa'da ikametinin bulunmadığını belirten Taner U. ceza kesen polis ekiplerine Kars'taki ev adresini vermek istedi. Polise sokakta kaldığını belirten öfkeli adam, "Ben kafeden çıkıyordum maske kolumda, kafede herkes maskemi takıyor. Maske nerede dedin pardon deyip taktım. Neyin cezası yok öyle gel kardeşim al kardeşim yok önce soracaksın çalışıyor musun?, pandemide çıkabildin mi? diye. Benim çıktığım mesafe 5 metre değil. Böyle bir şey yok. Gel Abi, Yaz Abi. Gelelim de ödeyecek durumumuz yok. Nasıl ödeyeceğiz cezayı" dedi. Yaklaşık 14 dakika devam eden tartışma anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlayan Taner U,'nun yanında bulunan bir yakını "Bak telefon geliyor. Canlı yayın yapma benim canımı sıkma polis memurları işlerini yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Telefon numarasını vermeyip ceza tutanağına da imza atmayı kabul etmeyen Taner U. cezaya itiraz edeceğini söyledi. Bunun üzerine polisler, Taner U.'ya Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edip cezayı iptal ettirebileceğini,haklılık payı varsa cezanın iptal olabileceğini söylediler.

(İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 09:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması - Son Dakika

Son Dakika

08:51 Üzerine döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü 08:42 İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez 08:31 Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu 08:22 Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında 07:31 Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 16:08 İstanbul'da babasının arabasını kaçıran ehliyetsiz genç, ortalığı birbirine kattı 16:06 Manisa merkezli deprem, Aydın'da bir yerel televizyon canlı yayındayken hissedildi 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 11:59 Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım 10:12 İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Üzerine döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
08:51
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
08:41
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
08:31
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
08:21
Böyle erkeklik olmaz! Kimliği bilinmeyen bir şahıs, tartıştığı genç kızı sokak ortasında dövdü
07:55
Büyük ödülü kaybeden Yasin, kazanan arkadaşlarına öfke kustu
07:40
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
07:30
Tarihin Arka Odası TRT 1'de ekranlara geri dönüyor
00:25
Rusya'nın Taliban militanlarına Amerikan askerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği ortaya çıktı
00:23
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 09:20:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Polis ile vatandaşın canlı yayında 14 dakikalık maske tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]