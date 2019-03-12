Son Dakika Haberleri: Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı

Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı

17 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan bir kadın, arkasından nehre atlayan polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan bir kadın, arkasından nehre atlayan polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, Cizre ilçesi Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bırca Belek Parkı nehir kenarında devriye faaliyetinde bulunan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu fark etti. Genç kadının arkasından koşan polis memuru Nuh Toprak, intihar etmek için nehre atlayan 39 yaşındaki Asiye E. isimli kadınının arkasından nehre atlayarak akıntıya rağmen genç kadını suda yakalamayı başardı. Kahraman polis memuru genç kadını kendi çabalarıyla nehir kıyısına getirdi. Kıyıda bekleyen diğer polis memurlarının yardımıyla sudan çıkarılan Asiye E., olay yerine sevk edilen ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulanan genç kadın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılırken, genç kadını kurtaran polis memuru Nuh Toprak ise vatandaşlar tarafından kahraman olarak ilan edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Dicle, Cizre, 3. Sayfa
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