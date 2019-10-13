Son Dakika Haberleri: Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı
Son Dakika Yerel Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

1 saat önce

Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı İntihar Girişimi Son Anda Önlendi.

Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

İntihar Girişimi Son Anda Önlendi.

BURDUR - Burdur'da yıl kanarındaki çamlık alanda kendisi asmak isteyen vatandaş, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ip kesilerek kurtarıldı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burdur Merkez NATO Mahallesi Antalya yol kenarındaki çamlık alanda bir kişi kendini çam ağacına asmak istedi. Çevredeki vatandaşların Çamlık içinde kimliği belirsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çamlık alanı tarayan Emniyet Müdürlüğü ekipleri çam ağacına iple kendini asan Halil Ahmet Ç.(37)' i ipten kurtardı. Polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ailevi sebeplerden dolayı intihar girişiminde bulunan Halil Ahmet Ç' yi ilk müdahaleyi yaparak Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı

Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden boşanmasını paraşütle atlayarak kutladı
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satmayan NATO ülkelerine gözdağı: Silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi Esad'a bağlı Suriye ordusunun teröristlere destek vermek için Kobani'ye ve Münbiç'e gireceği iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 21:57:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Polis intihar etmek isteyen vatandaşı ipten aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]