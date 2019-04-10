Son Dakika Haberleri: Polis, İntihar Girişimcisini Telefon Verirken Yakaladı

Polis, İntihar Girişimcisini Telefon Verirken Yakaladı

1 saat önce

HAKKARİ'de 6 katlı inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis tarafından eşiyle konuşması için cep telefonu verildiği sırada yakalanıp, kurtarıldı.

Polis, İntihar Girişimcisini Telefon Verirken Yakaladı, System.String[]
HAKKARİ'de 6 katlı inşaat halindeki binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, polis tarafından eşiyle konuşması için cep telefonu verildiği sırada yakalanıp, kurtarıldı.

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi'nde ismi açıklanmayan kişi, intihar etmek için 6 katlı inşaatın üstüne çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine de olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Alınan önlemlerin ardından ikna çalarına başlandı. Binaya çıkan bir polis memuru, eşi ile arasında problem olduğunu söyleyen kişiye cep telefonunu uzatarak görüşmesini istedi. Polis, bu sırada ani bir hareketle intihar edeceğini söyleyen kişiyi yakalayarak, kurtardı. Polisin bu hareketi, çevrede toplanan vatandaşlar tarafından alkışlandı. İfadesi alınmak üzere emiyete götürülen intihar girişimcisinin 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:26 Kaynak: DHA
Hakkari, Polis, Güncel
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