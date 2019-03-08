Son Dakika Haberleri: Polis İstiklal Caddesi'nde Yürümek İsteyen Kadınlara İzin Vermedi 3

Polis İstiklal Caddesi'nde Yürümek İsteyen Kadınlara İzin Vermedi 3

1 saat önce

İstanbul - POLİS İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA İZİN VERMEDİ 3(Müdahale anı)(Tür: İstanbul)

İstanbul - POLİS İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA İZİN VERMEDİ 3(Müdahale anı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:47 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, Güncel
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