Polis İstiklal Caddesi'nde Yürümek İsteyen Kadınlara İzin Vermedi 3
1 saat önce
İstanbul - POLİS İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA İZİN VERMEDİ 3(Müdahale anı)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- POLİS İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA İZİN VERMEDİ 3(Müdahale anı)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:47 Kaynak: DHA
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