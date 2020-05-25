Polis, jandarma ve sağlıkçılar karayollarında - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma sınırlandırmasında Aksaray'da polis, jandarma ve sağlıkçılar karayollarında denetimler yapıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma sınırlandırması kapsamında Aksaray'da geniş güvenlik önlemleri alınırken, karayollarında polis, jandarma ve sağlık ekipleri 7-24 görev yapıyor. Aksaray - Ankara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında konuşlanan polis, jandarma ve sağlık ekipleri sokağa çıkma sınırlandırmasında karayolundan geçen tüm araçları durdurarak kontrolden geçiriyor. Polis ekipleri seyahat izin belgesi kontrolünde bulunurken, jandarma ekipleri ehliyet, ruhsat ve araç sorgulama işlemini gerçekleştiriyor. Sağlık ekipleri ise sürücü ve tüm yolcuların tek tek ateşlerini ölçüyor. Kademeli olarak yapılan görev dağılımı kapsamında görev yapan ekipler ayrıca vatandaşların bayramlarını da kutluyor. - AKSARAY