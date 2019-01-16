Polis Kablo Hırsızlarını Kıskıvrak Yakaladı
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis, Türk Telekom'a ait merkez binasından kablo hırsızlığı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesinde polis, Türk Telekom
'a ait merkez binasından kablo hırsızlığı yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk Telekom merkez binasından muhtelif çap ve uzunlukta 13 rulo halinde ve toplam 400 metre uzunluğunda bakır kablo çalan C.P. ve P.P. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Çalınan kablolar kuruma teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.P. tutuklandı, P.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:53 Kaynak: İHA
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